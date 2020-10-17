Россия поставляет в Китай 42% от общего экспорта своих лесоматериалов

Сегодня, 19:45

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Россия поставляет в Китай 42% от общего экспорта своих лесоматериалов

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, какой объем из российского сырья экспортируется в Китай. В ходе выступления на Совете Федерации она отметила, что Россия обеспечивает Китай 42% своих лесоматериалов, информирует «ПРАЙМ».

Виктория Абрамченко заявила, что на данный момент КНР является крупнейшим покупателем российского лесного сырья. В первую тройку иностранных заказчиков российского леса также вошли Финляндия и Япония, но они значительно отстают от Китая. На долю Финляндии Россия выделяет лишь 6.5% леса, а доля Японии составляет 5.8% в год. Вице-премьер отметила, что по данным 2019 года из страны было вывезено на экспорт 50 млн кубометров лесных материалов, это больше 41 млн тонн древесины. Для сравнения Абрамченко привела данные 2014 года, когда в год было продано только 34 млн тонн лесоматериалов.

Чистая прибыль на продаже древесины составила для России примерно 8 млрд долларов. По словам Абрамченко, большинство поставок – продукты с низкой добавленной стоимостью, такие как кругляк или дрова. На них приходится практически 85% всей экспортируемой продукции. Кроме того, вице-премьер сообщила, что 97% вывозимых за рубеж лесоматериалов имеет грубую обработку и только 3% — это строганые и шлифованные пиломатериалы.

С 1 января 2022 года, отметила Виктория Абрамченко, экспорт лесоматериалов будет значительно ограничен — с такой инициативой выступил в сентябре Президент РФ Владимир Путин.

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