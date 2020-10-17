71% россиян готовы начинать карьеру с позиции стажера

Сегодня, 15:52

Александр Зуев

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71% россиян готовы начинать карьеру с позиции стажера

Сервис Работа.ру опросил свыше 4300 пользователей - жителей всех российских регионов. Специалисты сервиса решили узнать,  как россияне относятся к стажировкам, пишет издание «Вести Подмосковья».

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (81%) считают, что работодатели должны оплачивать труд стажеров. 71%  могли бы  начинать новую карьеру в качестве стажера.

56% граждан готовы начать карьеру с позиции стажера при условии последующего трудоустройства в компанию. 5% опрошенных готовы стажироваться в  компаниях ради опыта. А  29% респондентов не стали бы стажироваться даже при условии смены профессии. 

6% полагают, что в компаниях могут компенсировать лишь затраты на дорогу и еду. Столько же респондентов считают, что в  стажировке главное – приобретение опыта, а не оплата труда. 7%  отметили, что решение  об оплате стажировок принимать должен работодатель.

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