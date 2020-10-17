71% россиян готовы начинать карьеру с позиции стажера

Сервис Работа.ру опросил свыше 4300 пользователей - жителей всех российских регионов. Специалисты сервиса решили узнать, как россияне относятся к стажировкам, пишет издание «Вести Подмосковья».

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (81%) считают, что работодатели должны оплачивать труд стажеров. 71% могли бы начинать новую карьеру в качестве стажера.

56% граждан готовы начать карьеру с позиции стажера при условии последующего трудоустройства в компанию. 5% опрошенных готовы стажироваться в компаниях ради опыта. А 29% респондентов не стали бы стажироваться даже при условии смены профессии.

6% полагают, что в компаниях могут компенсировать лишь затраты на дорогу и еду. Столько же респондентов считают, что в стажировке главное – приобретение опыта, а не оплата труда. 7% отметили, что решение об оплате стажировок принимать должен работодатель.