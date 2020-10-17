Посещаемость Bitcoin-бирж в сентябре сократилась более чем на 14%

Вчера, 23:13

Наталья Жданова

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Посещаемость Bitcoin-бирж в сентябре сократилась более чем на 14%

Эксперты продолжают подводить итоги сентября, месяца, который ознаменовался падением биткоина и других активов. Снизился и показатель посещаемости криптовалютных торговых площадок, причем существенно. По сравнению с августом падение веб-трафика оценивается в 14,6%. На это обращают внимание аналитики The Block.

Авторы отчета пишут, что в августе наблюдался рекордный веб-трафик торговых площадок. Сообщалось о 144,3 млн посещений. В августе интерес игроков, вероятно, спровоцировал и рост криптовалютного рынка. Первый месяц осени был не столь удачным — всего 123,2 млн визитов. Однако и этот показатель является вторым в текущем году по веб-трафику для криптобирж.

Больше всего уникальных посещений в прошлом месяце пришлось на крупнейшую биржу Binance — 28,9% от общего показателя. Далее идет американская Coinbase (19,2%). Тройку лидеров замыкает OKEx — у нее 5,1% в совокупном веб-трафике биржевого рынка.

Падение активности на биржах, где купить биткоин можно без особых проблем, связывают с несколькими моментами, в том числе с оттоком цифровых монет с биржевых кошельков. В аналитической компании Arcane Research связывают отток Bitcoin с площадок с развитием сферы децентрализованных финансов, а также новыми проектами токенизации биткоина на блокчейне эфира. Сейчас токенизировано более ста тысяч биткоинов на сумму, превышающую $1,1 млрд.

Также большое количество биткоинов привлекают криптовалютные фонды, которым больше доверяют крупные игроки, не желающие связываться с малознакомыми им биткоин-биржами. Например, управляющая активами Grayscale приобретает большие объемы BTC в интересах крупных игроков и финансовых учреждений. К настоящему моменту этот фонд управляет активами на $5,5 млрд. Поздние инвесторы не готовы самостоятельно распоряжаться крипто-активами, хотя осознают потенциал таких финансовых инструментов.

Между тем, по данным портала The Block, Binance в третьем квартале текущего года смогла зафиксировать рекордный объем торгов на площадке.

Согласно исследованию, по сравнению со вторым кварталом показатель объема торгов на спотовом рынке у биржи вырос на 110%. Если на предыдущем трехмесячном отрезке этот показатель оценивался в $146,3 млрд, то с июля по август объем торгов составил уже $306,6 млрд.

Уверенно растут показатели торговли на деривативном рынке на Binance. Фьючерсная платформа компании в третьем квартале фиксирует торговый оборот в $483 млрд (рост составил 43,5% за три месяца).

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