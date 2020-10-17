Экономист Колташов рассказал о двойной девальвации рубля

Сегодня, 10:55

Ольга Громова

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Экономист Колташов рассказал о двойной девальвации рубля
Экономист Колташов

В 2020 году в России уже произошли две девальвации рубля, заявил российский экономист Василий Колташов. Вторую специалист считает «позорной», передает DEITA.RU.

По его словам, первая девальвация в РФ была весной, когда страна только входила в коронавирусную пандемию. Обесценивание рубля было следствием снижения мировых цен на нефть и другие виды углеводородов. Тогда, подчеркивает Колташов, обесценивание национальной валюты вопросов не вызывало и выглядело вполне логичным.

Но вторая девальвация также имела место - причем, в условиях, при которых быть не должно.

В ситуации безумной эмиссии доллара США должен был падать «американец», а упал почему-то рубль. Именно из-за этого иначе, как «позорной», вторую девальвацию назвать нельзя, считает Колташов.

Он, также как и ранее Делягин, также прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, который заявил, что обесценивание рубля - это «круто».

Колташов считает, что ничего замечательного в этом нет, ибо рубль обрушился в момент, когда казна страны получила большой импульс в виде поступлений от внутреннего туризма.

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