Экономист Глазьев предупредил, что ЦБ РФ и Минфин «сожгут» деньги граждан

Сегодня, 07:59

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Экономист Глазьев предупредил, что ЦБ РФ и Минфин «сожгут» деньги граждан
Академик РАН и экономист Сергей Глазьев

Академик РАН и экономист Сергей Глазьев заявил, что позиции рубля будут продолжать слабеть. Преднамеренное влияние на это оказывает либеральный блок российского правительства и руководство регулятора России. Об этом сообщает «Deita.ru».

Эксперт предполагает, что российский Центральный банк попросту устранится от поддержки рубля. А действия регулятора нанесет серьезный удар по уровню жизни в стране, тем самым располагая поле деятельности для спекулянтов. Так что деньги российских граждан попросту «сожгут».

Министерство финансов вместе с Центробанком намерены подзаработать на падении российской валюты. Двигающим фактором данного процесса станет полное отсутствие государственных инвестиций в экономику страны.

Глазьев считает, что либералы, обитающие на верхушках управления Россией будут закупать доллар, чем повысят его курс и понизят рубль. Такой «эффект домино» будет продолжаться до момента, пока стоимость доллара не станет явно высокой.

Пока этот механизм будет воспроизводиться, деньги граждан России будут терять свою покупательную способность. С течением времени на одну зарплату можно будет приобрести все меньше и меньше товаров. Остановить процесс способна только полная смена либеральных верхов в российской финансовой структуре.

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