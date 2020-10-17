Эксперты Sohu заявили, что Россия уводит у США миллиардные контракты с Китаем

Сегодня, 13:25

Анна Лисова

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Эксперты Sohu заявили, что Россия уводит у США миллиардные контракты с Китаем

Китайские обозреватели предупредили о том, что Россия может заполучить миллиардные контракты на поставку сельхозпродукции, вытеснив с рынка США.

Как отмечает издание Sohu, Россия в последние годы активно занимается развитием сельского хозяйства. Страна нарастила производство мяса, зерна, сои, а также других продуктов. В итоге ими Россия обеспечивает внутренние потребности, но и уже ищет выходы на внешние рынки. Так, сейчас активно растут поставки продуктов питания из России в Китай. По оценкам экспертов, через несколько лет товарооборот между Россией и Китаем может превысить 200 млрд долларов.

Пекин может нарастить закупку сои у России. Этот продукт очень популярен в Китае и ежегодно в Поднебесную импортируется миллионы тонн соевых бобов. На данный момент большая часть из них покупается в США. Но ухудшение отношений межу Пекином и Вашингтоном может поспособствовать тому, что закупать сою Китай будет не у американских фермеров.

Россия же может действительно вскоре нарастить поставки соевых бобов Китаю. И если это произойдет, то США потеряют многомиллиардные контракты.

К тому же в планах Китая инвестировать большие суммы в развитие сельского хозяйства на Дальнем Востоке, откуда впоследствии сельхозпродукция может поставляться на китайский рынок.

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