В России хотят маркировать продукты с излишним сахаром

Сегодня, 13:11

Ольга Громова

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В России хотят маркировать продукты с излишним сахаром

Российские власти озаботились здоровьем граждан и намерены их отучать от чрезмерного потребления сладостей. Начать решили с маркирования продуктов с излишним сахаром. Так, на еду и напитки, где содержание сахара свыше 5 граммов на 100 граммов готового продукта, предлагают наносить специальные надписи, сообщила газета «Известия».

Инициатива исходит от Института развития правового общества и доведена до сведения глав Минздрава и Минпромторга. Предполагается, что специальная маркировка будет занимать пятую часть маркировки.

Необходимо отметить, что инициатива эта уже нашла одобрение в Государственной Думе.

Директор Института развития правового общества Дарья Гладыш рассказала, что в РФ уже действует маркировка по типу светофора, но поскольку она добровольная, то практически не используется производителями.

Между тем известно, что чрезмерное потребление сахара грозит большими проблемами со здоровьем. Это не только ожирение и сахарный диабет, но и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуемая норма потребления сладкого в России - 40 граммов в день. Эта норма меньше одобренной ВОЗ по той причине, что россияне употребляют много так называемого скрытого сахара. Он содержится даже в несладких продуктах, в том числе колбасах и консервах.

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