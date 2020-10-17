Названы категории россиян, которые могут рассчитывать на повышение пособий в 2021 году.

В будущем году ряд пособий будет рассчитываться уже по другой формуле. Так, новые правила диктуют брать за основу размер МРОТ, а он с 1 января увеличится до 12 392 рублей. Из-за этого и тело пособия также станет больше. Кроме того, изменится и расчетный период: теперь имеют значение 2019 и 2020 года. Это отразится на минимальном и максимальном размере выплаты.

К примеру, после вступивших в силу изменений, минимальное пособие по беременности и родам будет 7 037,4 рубля, по первому ребенку - 7 037,4 рубля. Максимальные же цифры по этим двум выплатам следующие: 340 795 рублей и 29 600,48 рубля соответственно.

Также МРОТ будет взят за основу и при расчете больничных листов - в день получится порядка 407,41 рубля.

СМИ уже сообщали о заявлении министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова по поводу растущего в ускоренном темпе с 2021 года МРОТ. При этом эксперты ожидают: новая методика расчета позволит МРОТ расти быстрее прожиточного минимума.