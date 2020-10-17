Названы последствия президентских выборов в США для курса российского рубля

Проигрыш Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США может повлечь обвал рубля. Об этом говорят аналитики, которые были опрошены МК .

Так, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предполагает, что если Дональд Трамп не покинет президентский пост, то рубль останется на нынешнем уровне, либо даже доллар немного просядет. А вот в случае, если победит на выборах Джозеф Байден, который готов пойти на смягчение санкций против Тегерана, нефть может подешеветь, что, конечно же, повлечет падение рубля, поскольку российская валюта зависит от цены нефти на мировом рынке.

Стоит отметить, что Байден в отношении России занимает жесткую позицию. Поэтому если будут введены новые санкции, которые затронут суверенный долг, а именно облигации федерального займа, курс рубля может опуститься до 85 рублей за доллар.

Ухудшение американо-российских отношений прогнозирует в случае победы Байдена и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, Байден готов к реализации ряда серьезных ограничений касательно российской политической элиты. Он может также ввести ограничения, которые затронут и международные проекты с участием Москвы.

Суверов тоже ожидает снижение курса российской валюты до 85 рублей за доллар в случае победы Байдена. Евро же может подняться до 100 рублей.

Независимый аналитик Олеся Кухаренко отмечает, что результат президентских выборов в США влияет на российский рубль меньше, чем кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. Тем не менее, она согласна с тем, что Байден может пойти на новые санкции в отношении России, что, негативно скажется на инвестиционном климате в России.