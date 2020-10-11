В США рассказали, в пользу чего отказываться от слабеющего доллара

Сегодня, 11:14

Анна Лисова

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В США рассказали, в пользу чего отказываться от слабеющего доллара

Американское издание Shiff Gold рассказало о наиболее удачной замене доллара.

Перевод публикации, в которой озвучены рекомендации касательно того, что же делать с накоплениями в долларах, опубликовал ресурс «ПолитРоссия».

«Продавайте доллары и покупайте серебро. Это рекомендация Goldman Sachs», – говорится в публикации.

На сегодняшний день, отмечается в материалах, наиболее адекватным и правильным будет отказ от доллара в пользу драгоценных металлов. А вложения в серебро, по мнению ряда экспертов финансового рынка, будут наиболее прибыльными. 

Федеральная резервная система США активно продолжает печатать доллары, и это ослабляет американскую валюту. К тому же, ФРС изменила свое инфляционное таргетирование, чтобы позволить инфляции разгореться, а это означает, что нет конца ослаблению валюты. Учитывая то, что экономика США все еще под серьезным давлением кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также расшатывается политическая ситуация в стране из-за предстоящих президентских выборов, то говорить о стабилизации американской валюты не приходится.

«Доллар провалится сквозь землю, а инфляция опустошит Соединенные Штаты. Сейчас произойдет то, что мир откажется от долларового стандарта и вернется к золотому. Именно туда мы и направляемся», - отмечается в публикации. 

По мнению аналитика Goldman Михаила Спрогиса, сейчас наиболее выгодно скупать серебро. Ведь этот белый металл является очевидным бенефициаром глобального движения к солнечной энергии. К тому же серебро используется в секторе солнечной энергетики, который продолжает активно развиваться. 

 

 

 

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