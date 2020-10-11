Закупающий у России газ Китай внезапно оказался газовой державой

Сегодня, 16:28

Ольга Громова

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Закупающий у России газ Китай внезапно оказался газовой державой

Китай, который длительное время закупает газ у Российской Федерации, используя и мощности газопровода «Сила Сибири», неожиданно нарастил оценку собственных доказанных запасов сланцевого топлива. Об этом сообщает агентство Рейтер, отмечая, что это сделало КНР по факту газовой державой.

Говоря о доказанных запасах газового топлива, имеются ввиду залежи китайского сланцевого месторождения Фулин, что в провинции Сычуань. Разработкой месторождения занимается China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec).

Агентство «Прайм» отмечает, что прежняя оценка запасов Фулина изменена и увеличилась на 191,8 миллиарда кубов.  Нынче она составляет 792,6 миллиарда кубометров. Благодаря этому у Китая появилась возможность повысить собственную энергетическую безопасность.

Известно, что Sinopec собирается удвоить добычу сланцевого газа уже к 2025 году и довести ее до 13 миллиардов кубометров в год.

Тем не менее даже этих запасов Китаю недостаточно для того, чтобы покрыть собственные потребности. Поэтому он продолжает импортировать голубое топливо. В страну оно поступает по газопроводам из России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

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