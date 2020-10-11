Китай решил радикально изменить свою экономику

В Китае будет запущена масштабная программа озеленения, которая позволит улучшить экологию страны.

Как сообщает Bloomberg, власти Поднебесной намерены к 2060 году добиться того, чтобы выбросы углекислого газа в атмосферу снизились к нулю, передает Лента.Ру . Для этого страна постепенно перейдет на альтернативный источник энергии. Но немалое место отводится и озеленению, что позволит увеличить естественное поглощение углерода.

В ближайшие пять лет эта страна, которая стала самой густонаселенной в мире, активно будет переходить на «зеленые технологии».

Планируется также активная реализация концепции природоориентированных решений (Nature-Based Solutions), популярность которой сильно выросла в Китае за последние несколько лет. То есть, в Китае будет активно проводиться озеленение.

По мнению ученых из Китая, увеличивая площади зеленых насаждений, можно свести к нулю треть всего объема выбросов страны. Но даже если страна не добьется заявленных целей, тем не менее, увеличение зеленых насаждений положительно скажется на экологии не только Поднебесной, но и всей планеты в целом.