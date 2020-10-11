Миру предрекли новую разрушительную торговую войну

Сегодня, 14:55

Ольга Громова

0

Image 16+
Миру предрекли новую разрушительную торговую войну

Споры по поводу введения новых налогов и попытки властей разных стран их внедрить могут вылиться в новую, разрушительную по масштабам, торговую войну. Об этом идет речь в публикации CNBC. Издание при этом ссылается на доклад Организации экономического сотрудничества и развития. В ОЭСР подсчитали, что такая война обойдется человечеству потерей (ежегодной) 1 процента глобального ВВП.

В первую очередь беспокойство вызывает введение цифрового налога, который может отразиться на прибыли цифровых компаний, занимающихся производством различного контента и других товаров нематериального плана.

Среди корпораций этого сектора принято выделять "большую четверку". Они обозначаются аббревиатурой GAFA, по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon.

По факту они не являются привязанными к какому-то из государств и могут совершенно спокойно продавать свои нематериальные товары покупателю из любой страны мира.

Доказать факт совершения покупки пользователем из определенной страны, как и добиться выплаты налога на прибыль в бюджет этого государства, на текущий момент нереально сложно, а порой и невозможно.

Но власти многих стран не намерены отказываться от введения цифровых налогов и хотят обязать цифровые корпорации их платить.

Претендуют на часть прибыли США. Дональд Трамп повсеместно указывает американское происхождение большинства цифровых корпораций и полагает, что большая часть средств должна поступать в американскую казну. Но на деньги рассчитывают и в ЕС.

Цифровые налоги уже введены во Франции и Великобритании. ЕС не исключает введения аналогичного налога на всей своей территории, но в случае если удастся выработать общее решение.

ОЭСР предупреждает: такой налог чреват многочисленными спорами на межгосударственном уровне и может привести к новой торговой войне, а ущерб может дойти до 1 процента глобального ВВП.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

11-10-2020, 08:42

В мировой экономике обнаружили формирующийся «пузырь»

9-10-2020, 22:23

Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

9-10-2020, 15:05

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

9-10-2020, 12:41

Эксперты предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

9-10-2020, 10:10

Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

9-10-2020, 08:46

В США готовят замену бумажному доллару

8-10-2020, 16:00

В Госдуме рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии

8-10-2020, 13:22

Раскрыты сроки новой девальвации в России

7-10-2020, 08:16

Экономист Делягин назвал лучшее время для продажи долларов в 2020 году

6-10-2020, 11:55

России предрекают ипотечный кризис

5-10-2020, 14:08

Назван любимый сорт сыра у россиян

5-10-2020, 09:51

Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

4-10-2020, 13:54

Названы лучшие страны для жизни пенсионеров

2-10-2020, 09:43

Экономист не исключил дальнейшего падения рубля

1-10-2020, 23:16

Дочь Пескова дала негативный прогноз по экономике России

1-10-2020, 20:10

С 1 октября миллионам пенсионерам повысят пенсии

1-10-2020, 11:44

До конца года в России может закрыться треть АЗС

30-09-2020, 10:09

Из-за дефицита долларов власти избавят россиян отдыха за границей и импорта

29-09-2020, 22:16

Хазин: сбережения россиян обнулят финансисты

28-09-2020, 10:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров