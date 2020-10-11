Миру предрекли новую разрушительную торговую войну

Споры по поводу введения новых налогов и попытки властей разных стран их внедрить могут вылиться в новую, разрушительную по масштабам, торговую войну. Об этом идет речь в публикации CNBC. Издание при этом ссылается на доклад Организации экономического сотрудничества и развития. В ОЭСР подсчитали, что такая война обойдется человечеству потерей (ежегодной) 1 процента глобального ВВП.

В первую очередь беспокойство вызывает введение цифрового налога, который может отразиться на прибыли цифровых компаний, занимающихся производством различного контента и других товаров нематериального плана.

Среди корпораций этого сектора принято выделять "большую четверку". Они обозначаются аббревиатурой GAFA, по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon.

По факту они не являются привязанными к какому-то из государств и могут совершенно спокойно продавать свои нематериальные товары покупателю из любой страны мира.

Доказать факт совершения покупки пользователем из определенной страны, как и добиться выплаты налога на прибыль в бюджет этого государства, на текущий момент нереально сложно, а порой и невозможно.

Но власти многих стран не намерены отказываться от введения цифровых налогов и хотят обязать цифровые корпорации их платить.

Претендуют на часть прибыли США. Дональд Трамп повсеместно указывает американское происхождение большинства цифровых корпораций и полагает, что большая часть средств должна поступать в американскую казну. Но на деньги рассчитывают и в ЕС.

Цифровые налоги уже введены во Франции и Великобритании. ЕС не исключает введения аналогичного налога на всей своей территории, но в случае если удастся выработать общее решение.

ОЭСР предупреждает: такой налог чреват многочисленными спорами на межгосударственном уровне и может привести к новой торговой войне, а ущерб может дойти до 1 процента глобального ВВП.