Доллару предрекли исторический обвал

Стабильность доллара в 2020 году не раз обсуждалась ведущими мировыми экспертами. Анализ ситуации на мировом финансовом рынке показал, что с начала года доллар снизился на 10% к евро, и на 3-4% к иене.

Экономист Стивен Роуч заявляет, что доллар постепенно теряет позиции безальтернативной мировой валюты, пишет газета «Известия ».

Такая ситуация с американской валютой является следствием сложившейся комбинации сразу двух факторов. Так, США накопили огромный отрицательный торговый баланс, который начал расти еще с 1970-х годов. А на фоне нынешнего кризиса, спровоцированного коронавирусом, он лишь усилился. Во II квартале 2020 года он составил 3,5% ВВП, в полтора раза больше чем в январе–марте.

Еще один важный фактор – низкий уровень сбережений в США. В США средний показатель экономики США в 2011–2019 годах составлял 2,9% против 7% в 1960–2005. А, к примеру, в Японии и Германии норма сбережений была на уровне 20-25% в этот же период.

То есть, кризис в США начался с исторически низкой нормой сбережений. А в период карантина показатель и вовсе опустился до минус 1,2%.

В итоге доллар стал слишком уязвим к различным шоковым факторам.

Американская валюта и далее могла оставаться главной резервной валютой. Но в последнее время появились альтернативы. В частности, валюта ЕС. Евро сейчас стабильнее доллара. Евросоюз показал себя довольно эффективно в ходе текущего кризиса, де-факто установив единую фискальную политику, создав стабилизационный фонд в 750 млрд евро.

Не стоит обходить вниманием и криптовалюты, а также золото, и китайский юань. Все эти варианты сейчас рассматриваются как надежные инструменты сбережения, что бьет по стабильности валюты США.