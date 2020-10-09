Льготные займы в подмосковном ФРП получили шесть предприятий

Сегодня, 16:18

Анна Лисова

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Льготные займы в подмосковном ФРП получили шесть предприятий

С начала 2020 года Московский областной Фонд развития промышлености выдал на 330 млн рублей льготных кредитов.

Эти средства получили шесть компаний, пишет информационный ресурс «Вести Подмосковья». Также еще один займ уже оформляется, и еще две заявки могут быть рассмотрены в ближайшее время.

Информацию о льготном кредитовании через Московский областной ФРП озвучен пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В основном выделенные средства пойдут на закупку оборудования.

Важно отметить, что инвестирование позволит увеличить количество рабочих мест в регионе. В этом году за счет проектов, которые поддерживает ФРП в Подмосковье будет создано более 210 рабочих мест.

Суммарный объем инвестиций в проекты, получившие льготные займы в ФРП Московской области, составит 2,7 млрд рублей.

В ФРП сообщили, что льготные кредиты были выданы компании «Кампо». Ее производство находится в Орехово-Зуево. Полученные средства пойдут на организацию производственной линии пневматических изделий.

Также получило льготный заем ОАО «Хлебпром». Размер займа составляет 100 млн рублей. Эти средства компания использует для расширения линии кондитерских изделий.

Отметим, ФРП предоставляет льготные кредиты по ставке от 1% до 5%. Сумма выделенных займов составляет от 20 до 150 млн рублей.

Ознакомиться с условиями получения льготных кредитов можно на сайте ФРП Московской области.

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