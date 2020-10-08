ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

Сегодня, 08:42

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ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян

ФАС нашла способ избежать роста цен на газ в баллонах для россиян, пишет РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла на рассмотрение предложение о временном госрегулировании стоимости доставки газовых баллонов в жилые дома россиян. Отмечается, что есть отдельные регионы, где цены на голубое топливо, «упакованное» в баллон, уже выросла на 30-40%. Как полагают специалисты ФАС, дальнейшее повышение цены может спровоцировать социальную напряженность. Этот проект от ФАС размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что предложение вступит в силу к ноябрю 2020 года.

Как сказано в пояснительной записке, регулировать цену необходимо в связи с коронавирусом и вызванной им тяжелой экономической ситуацией.

«Если проект подпишут, то у людей появится гарантия, что цена на доставку газа не подскочит резко, тем самым исключив социальную напряженность и негативные последствия для потребителей», - говорят в ведомстве.

В настоящее время стоимость доставки газа и твердого топлива формируют по соглашению потребителя и продавца топлива. ФАС предлагает убрать эту строку из правил предоставления коммунальных услуг в жилых домах.

В ведомстве подчеркнули, что мера будет носить временный характер - «на период стабилизации экономической ситуации». И отметили, что речь идет непосредственно о доставке газа, регулирование цены за которую отменили 1 января этого года.



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