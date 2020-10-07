Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

Работающим российским пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий.

Соответствующее предложение уже направлено в правительство, о чем сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС .

По его словам, тема возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам уже не раз обсуждалась и с Пенсионным фондом, и с Минтрудом. На основании всех этих обсуждений было составлено ряд предложений, которые депутаты направили на рассмотрение в правительство.

Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, пенсии работающих пенсионеров в России не индексируются с 2016 года. Решение об отмене индексации пенсий работающих граждан пенсионного возраста было принято для того, чтобы снизить дефицит Пенсионного фонда.