Эксперты предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Сегодня, 10:10

Анна Лисова

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Эксперты предупредили о возможном обрушении мировых цен на золото

Снижение цен на золото, по мнению экспертов, возможно уже в ближайшее время, передает агентство «Прайм».

Финансовые аналитики прогнозируют обвал цены на золото после того, как будет зарегистрирована мировая вакцина от коронавирусной инфекции.

Золото с начала 2020 года поднялось в цене на 22% и даже перевалило отметку в 1 тыс. долларов за унцию. В августе был установлен исторический рекорд на отметке в 2089,2 доллара за 1 унцию золота. Но, тем не менее, за месяц этот драгметалл подешевел до 1,9 тыс. долларов за унцию.

Россия же 2020 году наращивала свои запасы золота. В августе российским банкам удалось нарастить свои золотые запасы до рекордного за все время публикации статистики показателя в 121 тонну. И это принесло банковскому сектору 428 млн рублей.

Традиционно золото считается самым стабильным и надежным инструментом для инвесторов. А с учетом ситуации в мировой экономике многие предпочитали именно золото для вложений. В июле цена золота выросла на 10%, что стало самым высоким показателем за 4 года.

Эксперты же прогнозируют снижение цен на золото в 2021 году, хотя до конца текущего года оно может вновь подняться до цен, которые наблюдались летом.

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