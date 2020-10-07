Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

Сегодня, 08:46

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Российским регионам направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям

Регионам РФ направят около 10 млрд рублей на выплаты семьям.

Как заявил на заседании кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин, правительство выделило для регионов порядка 10 млрд рублей для выплат семьям, имеющим детей.

При этом чиновник уточнил, что 9 млрд пойдут на ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте 3-7 лет, а еще более 1 млрд - на выплаты тем семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Ранее сообщалось, что в начале осени кабмин назначил 34,3 млрд рублей для пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Эта мера объяснялась выросшим прожиточным минимумом. На сегодняшний день в регионах право на такие выплаты есть у порядка 3 млн человек. Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребёнка конкретного региона. Его сумма составляет в среднем около 5,5 тысячи рублей.

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