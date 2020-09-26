В 2021 году части российских пенсионеров положена новая надбавка

Части российских пенсионеров в 2021 году положена новая надбавка.

Ряд российских регионов обеспечит своих жителей пенсионного возраста дополнительными выплатами. Изменения в законодательстве подразумевают материальную помощь на основании информации о прожиточном минимуме.

Например, в Московской области минимальный размер прожиточного минимума на следующий год предусмотрен в 10 тыс. рублей. Если пенсия у жителя Подмосковья окажется меньше этой цифры, местное правительство компенсирует человеку разницу деньгами из бюджетного фонда.

Отмечается, что размер денежной помощи будет зависеть от конкретного субъекта.

Правда, чтобы получить заветные доплаты, нужно соответствовать определенным критериям. Так, потенциальный получатель должен иметь пенсию или пособие по инвалидности или потере кормильца. Также важным условием является регистрация в регионе и отсутствие других доходов.

С 1 октября пенсии и соцвыплаты гражданам пенсионного возраста и получателям соцвыплат будут приходить на карты платежной системы "Мир".

Ранее президент обещал, что в следующем году пенсия по стране будет проиндексирована на 6,3%.