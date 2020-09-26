Украина рискует столкнуться с дефицитом бензина из-за выпадов в сторону Белоруссии

Решение украинских властей не признавать итоги выборов президента Белоруссии грозит вылиться в серьезнейшие проблемы. К примеру, Минск вполне может перекрыть Киеву поставки бензина, в связи с чем в стране возникнет дефицит бензина. Таким мнением в интервью изданию «ПолитЭксперт» поделился эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Украина и Польша решили не признавать итоги выборов президента в Белоруссии. Но они многим рискуют. Так, Польша на себе последствия этого уже ощутила. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил импорт товаров из Польши.

С нечто похожим может столкнуться и Украина. Проблемы могут быть серьезными, хотя президент Белоруссии пока решил не обрывать торговые связи между странами.

Эксперт отметил, что на текущий момент Минск обеспечивает поставки трети всех ресурсов, аккумулируемых на украинском энергетическом рынке. Порядка 40 процентов бензина в Украину поступает именно из Беларуси. Если Киев и дальше продолжит свою риторику, сотрудничество в топливном секторе между странами может быть приостановлено.

И в результате от недальновидной политики официального Киева могут пострадать простые украинцы. Так как дефицит бензина потянет за собой значительное повышение стоимости топлива.