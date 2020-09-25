Получится ли у американского газа заменить российский на мировом рынке

Возможность замещения российского газа на сырье из США оценил аналитик Александр Собко, передает РИА Новости .

Он считает, что для замещения российского газа на американский необходимо выполнение одновременно сразу нескольких условий.

Так, в случае, если сорвется строительство газопровода «Северный поток-2» и остановится транзит через Украину, то у американских производителей будет возможность вытеснить с рынка российский газ.

Ограничение поставок газа из России удержит цену на мировом рынке. Американский газ сейчас продается по довольно низким ценам, что компании из США делают для того, чтобы не снижать объемы поставок. И в случае если Европа начнет регулярно в больших объемах закупать газ у США, отказавшись от российского, то цена сложится по формуле ценообразования на американский СПГ и в итоге он может подняться на 10-30% выше газа из других стран.