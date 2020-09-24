Экономист рекомендует россиянам сделать запасы гречки

Россиянам рекомендуют закупать гречку.
Ослабленный рубль может спровоцировать рост цен на продовольственные товары. А также увеличить и без того большую разницу между богатыми и бедными.
Так, по мнению финансового аналитика, экономиста Максима Кривелевича, россиянам, не разбирающимся в долговых ценных бумагах, нелишне будет нарастить свои запасы гречки, ведь ее можно долгое время хранить.
Накануне, 25 сентября, национальная валюта упала до рекордной отметки: 78 рублей за 1 доллар и свыше 91 рубля за 1 евро. Такая ситуация, по оценке специалистов, не наблюдалась с 11 февраля 2016 года.
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