Экономист рекомендует россиянам сделать запасы гречки

Россиянам рекомендуют закупать гречку.

Ослабленный рубль может спровоцировать рост цен на продовольственные товары. А также увеличить и без того большую разницу между богатыми и бедными.

Так, по мнению финансового аналитика, экономиста Максима Кривелевича, россиянам, не разбирающимся в долговых ценных бумагах, нелишне будет нарастить свои запасы гречки, ведь ее можно долгое время хранить.

«Россиянам нужно покупать гречку. Если не хватает покупать доллары, покупаете гречку. Она почти не портится, хранится долго. Вы сохраняете стоимость. Быстрее всего цена растет на продовольствие. Гречка — это как пример того, что продукты питания длительного хранения — это лучшее из того, что люди могут сделать, если им не хватает финансовой грамотности или сбережений для того, чтобы купить долговые ценные бумаги, номинированные в доллары США», - уверяет эксперт.

Накануне, 25 сентября, национальная валюта упала до рекордной отметки: 78 рублей за 1 доллар и свыше 91 рубля за 1 евро. Такая ситуация, по оценке специалистов, не наблюдалась с 11 февраля 2016 года.