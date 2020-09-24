В России изменится порядок получения пенсий на карту

Сегодня, 12:48

0

Image 16+
В России изменится порядок получения пенсий на карту

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту.

С 1 октября 2020 года пенсии и детские пособия россияне смогут получать лишь на карту платёжной системы «Мир». Вместе с тем можно будет получить эту денежную помощь наличными или на банковский счет, не привязанный к банковской карте.

Как пояснили сотрудники Национальной системы платёжных карт (НСПК), получателю детского пособия следует подать заявление в МФЦ о смене банковских реквизитов для этой выплаты. Это касается тех, кто ранее такого заявления не писал и не предоставлял реквизиты своей карты «Мир». Пенсионеры же пишут такое заявление в ПФР по месту регистрации.

Специалисты отметили, что ряд банков окажет пенсионерам помощь в составлении заявления и сами отправят его в пенсионный фонд. Об этой возможности нужно уточнять у того банка, который выдавал карту.

Таким образом, на карту «Мир» будут перечисляться пенсии и соцвыплаты от пенсионного фонда, помощь при рождении ребенка, а также разные виды соцпомощи на ребенка.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В России впервые леса станут частной собственностью

Вчера, 12:00

Bloomberg признало господство РФ на мировом рынке пшеницы

24-09-2020, 08:24

Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

23-09-2020, 15:33

Глава АКРА прогнозирует уход с рынка 100 банков в течение трех лет

23-09-2020, 11:15

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

Недвижимость британской короны из-за пандемии подешевела на $700 млн

20-09-2020, 14:28

Эксперт рассказал, сколько еще будет колебаться курс рубля

18-09-2020, 15:16

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Аналитики предупреждают о новом потрясении на рынке нефти

16-09-2020, 11:07

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Американские фермеры несут убытки из-за сотрудничества РФ и КНР

14-09-2020, 09:36

Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

14-09-2020, 08:24

Эксперт рассказал, по каким признакам мошенники выбирают себе жертв

12-09-2020, 23:31

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

Египет подготовит спецпрограмму к моменту запуска рейсов из России в Каир

11-09-2020, 12:59

Коронавирус может вызвать мировой продовольственный кризис

10-09-2020, 16:25

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

10-09-2020, 12:56

В Deutsche Bank предсказали наступление глобальной эпохи беспорядка

10-09-2020, 11:09

Угроза для финансовой системы США названа

10-09-2020, 09:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров