В России изменится порядок получения пенсий на карту

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту.

С 1 октября 2020 года пенсии и детские пособия россияне смогут получать лишь на карту платёжной системы «Мир». Вместе с тем можно будет получить эту денежную помощь наличными или на банковский счет, не привязанный к банковской карте.

Как пояснили сотрудники Национальной системы платёжных карт (НСПК), получателю детского пособия следует подать заявление в МФЦ о смене банковских реквизитов для этой выплаты. Это касается тех, кто ранее такого заявления не писал и не предоставлял реквизиты своей карты «Мир». Пенсионеры же пишут такое заявление в ПФР по месту регистрации.

Специалисты отметили, что ряд банков окажет пенсионерам помощь в составлении заявления и сами отправят его в пенсионный фонд. Об этой возможности нужно уточнять у того банка, который выдавал карту.

Таким образом, на карту «Мир» будут перечисляться пенсии и соцвыплаты от пенсионного фонда, помощь при рождении ребенка, а также разные виды соцпомощи на ребенка.