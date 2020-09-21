Bloomberg признало господство РФ на мировом рынке пшеницы

Сегодня, 08:24

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Bloomberg признало господство РФ на мировом рынке пшеницы

Российской пшенице предрекли глобальное доминирование.

После того, как третий в мире импортер зерна - Алжир - стал закупать пшеницу в России, ей прогнозируют глобальное господство на мировом рынке пшеницы.

Как сообщает издание Bloomberg, не так давно Алжир ввозил небольшие количества пшеницы из России, по причине ее неподходящего качества. Теперь же, начиная с сентября, Алжир смягчил условия импорта и разрешил закупать зерно в Черноморском регионе.

Таким образом, после Саудовской Аравии, которая начала покупать российское сырье в начале года, Алжир стал вторым крупным импортером зерна. Кроме них российская пшеница экспортируется в ряд других стран, в числе которых Турция, Бразилия, Вьетнам, Танзания - всего более сотни мировых стран.

«...Россия вложила значительные средства в увеличение своей доли на рынке и продолжает ее наращивать», — подчеркнул директор британской консалтинговой компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт.

Министерство сельского хозяйства планирует собрать в этом году не менее 122,5 млн тонн зерна, в том числе и 74,5 млн тонн пшеницы. Это несколько больше, чем в прошлом году, когда российские поля подарили 1231,2 млн тонн зерновых.

В случае исполнения прогноза, урожай зерновых этого года превзойдет всю постсоветскую историю, уступив лишь 2017 году.

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