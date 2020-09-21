Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

В 2021 году в России пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%. Процент индексации раскрыл Президент России Владимир Путин, передает URA.

«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — заявил глава державы на встрече с Совфедом.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что процент индексации более чем в 1,5 раза превышает уровень прогнозируемой инфляции в будущем году.

Также президент отметил, что зарплаты ниже уровня минимального размера оплаты труда (сейчас 12 130 рублей) не просто недопустимы, но еще и противоречат Конституции России.

Основным документом страны утверждена ежегодная индексация пенсий - и проводиться она должна не реже одного раза каждый год. В поправке к Конституции также говорится, что государством гарантируется МРОТ - и он должен быть не менее величины прожиточного минимума для всех трудящихся.

Во время встречи глава государства также назвал оправданным повышение в России ряда налогов. А решение повысить НДФЛ для богатых Путин счел нравственно обоснованным.