Глава АКРА прогнозирует уход с рынка 100 банков в течение трех лет

До 100 банков могут уйти с рынка в ближайшие три года, предполагает глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ Михаил Сухов. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия ».

По мнению эксперта, около трети банков из этой сотни закроются добровольно. Сухов отметил, что уже несколько лет в России наблюдается тенденция «цивилизованного выхода из бизнеса». В условиях кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса, акционеры, видя, что банк становится убыточным, предпочитают сдать лицензию.

Также Сухов прогнозирует, что с десяток банков могут присоединяться к другим, более крупным.

У остальных же, скорее всего, Центробанк будет отзывать лицензии. А это повлечет выплаты АСВ, убытки клиентов банков и т.п.

Отметим, по состоянию на 1 сентября 2020 года в России действовало 417 кредитных организаций. Их общая прибыль с начала года составила 1,15 трлн рублей, что на 10% ниже уровня данного показателя за аналогичный период 2019 года.