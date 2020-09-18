Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

Сегодня, 12:24

Анна Лисова

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Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России
Финансовый консультант Виталий Калугин

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал о том, какие товары могут в России вскоре подорожать, передает URA.RU.

По его мнению, осенью может вырасти цена на товары импортного производства. Ожидается подорожание крупной и мелкой бытовой техники. Также он прогнозирует подорожание импортных автомобилей.

«Этой осенью в России могут подорожать товары, в которых мы не имеем собственного производства. Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — сказал экономист.

Уже к концу ноября бытовая техника может вырасти в цене на 10%, поэтому если планируется покупка товаров этой категории, то, по возможности, покупку выгоднее совершить сейчас. А вот что же касается продуктов, то они вырастут в цене незначительно.

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