Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин рассказал о том, какие товары могут в России вскоре подорожать, передает URA.RU .

По его мнению, осенью может вырасти цена на товары импортного производства. Ожидается подорожание крупной и мелкой бытовой техники. Также он прогнозирует подорожание импортных автомобилей.

«Этой осенью в России могут подорожать товары, в которых мы не имеем собственного производства. Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — сказал экономист.

Уже к концу ноября бытовая техника может вырасти в цене на 10%, поэтому если планируется покупка товаров этой категории, то, по возможности, покупку выгоднее совершить сейчас. А вот что же касается продуктов, то они вырастут в цене незначительно.