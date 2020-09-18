Недвижимость британской короны из-за пандемии подешевела на $700 млн

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Недвижимость британской короны из-за пандемии подешевела на $700 млн

Недвижимость британской короны подешевела на $700 млн из-за коронавирусной пандемии.

Как сообщила в своем ежегодном отчете независимая коммерческая организация Crown Estate, управляющая недвижимостью британской монархии, недвижимость британской короны после введения коронавирусного карантина подешевела на 716 млн долларов. Но при этом сама компания на этой недвижимости смогла разбогатеть на 447 млн долларов.

После введения в Лондоне весной 2020 года строгого карантина для борьбы с COVID-19 стоимость недвижимости британской короны упала на 1,2%, или на 17,4 млрд долларов. Тогда арендаторы королевской недвижимости оказались почти на грани: народ ушел на самоизоляцию, магазины позакрывались и в итоге покупательская способность потребителя в некоторых отраслях торговли обрушилась почти до нуля.

Но несмотря на эти невеселые для экономики события, Crown Estate за 2019-2020 года сумела заработать прибыль. Как уточнил директор организации Дэн Лаббад, это порядка 447 млн долларов.

Сейчас Crown Estate в ожидании новых сотрясений рынка недвижимости, поэтому выплаты с доходов в казну будут производить частями. Первый такой транш в размере 113 млн долларов ушел в июле. А остальные, как признались в организации, - после «изменения ситуации в торговой сфере».

Организация Crown Estate осуществляет управление недвижимостью и землями британского королевского дома в центре Лондона и других городах, а также 144 тыс. га сельскохозземель и лесов и практически половиной береговой полосы страны.

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