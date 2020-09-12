Эксперт рассказал, сколько еще будет колебаться курс рубля

Сегодня, 15:16

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Эксперт рассказал, сколько еще будет колебаться курс рубля

Ведущий экономист Дмитрий Бабин озвучил последствия колебаний курса рубля и дал прогноз длительности такой ситуации. По его словам, в данный момент наблюдается стабилизирование ситуации с динамикой мировых рынков и укрепление позиций российской валюты, сообщает «Российская газета».

«Сейчас происходит стабилизация рубля в узком коридоре вследствие роста цен на нефть. Ранее все попытки роста российской валюты оставались ни с чем из-за стабильно высокого спроса на иностранную валюту», - пояснил эксперт. 

Он добавил, что в данный момент российский рубль получает поддержку из-за стабилизации российского долгового рынка. Однако в будущем прогнозы ожидаются неутешительные — по словам аналитика, рубль продолжит проявлять нестабильность и относительную слабость как минимум до ноябрьских выборов президента США.

Аналитик объяснил нестабильное положение рубля на мировом рынке «высокой геополитической неопределённостью, которая угрожает новыми санкциями против России». Он сообщил, что такая ситуация создаст неблагоприятную обстановку и отпугнет иностранных инвесторов от российского рынка. 

«Если на выборах президента США выиграют демократы во главе с Джо Байденом, на рубль впоследствии может быть оказано еще более плотное давление. Если Трамп проиграет выборы, а цена на нефть компании Brent останется неизменной, то возможный коридор курса доллара к рублю к концу года может составить 75-80», - заявил Дмитрий Бабин. 

Также аналитик подчеркнул, что геополитические «качели» являются негативным фактором и для рынка госдолга.

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