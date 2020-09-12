Эксперт рассказал, сколько еще будет колебаться курс рубля

Ведущий экономист Дмитрий Бабин озвучил последствия колебаний курса рубля и дал прогноз длительности такой ситуации. По его словам, в данный момент наблюдается стабилизирование ситуации с динамикой мировых рынков и укрепление позиций российской валюты, сообщает «Российская газета».
Он добавил, что в данный момент российский рубль получает поддержку из-за стабилизации российского долгового рынка. Однако в будущем прогнозы ожидаются неутешительные — по словам аналитика, рубль продолжит проявлять нестабильность и относительную слабость как минимум до ноябрьских выборов президента США.
Аналитик объяснил нестабильное положение рубля на мировом рынке «высокой геополитической неопределённостью, которая угрожает новыми санкциями против России». Он сообщил, что такая ситуация создаст неблагоприятную обстановку и отпугнет иностранных инвесторов от российского рынка.
Также аналитик подчеркнул, что геополитические «качели» являются негативным фактором и для рынка госдолга.
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