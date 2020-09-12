Аналитики предупреждают о новом потрясении на рынке нефти

Аналитики ожидают в ближайшие два года еще одно серьезное потрясение на рынке нефти, передает Лента.Ру .

Об этом они заговорили во время виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020. По мнению экспертов, нефтедобывающая отрасль столкнется с резким сокращением спроса в ближайшее время.

По оценкам специалистов, только к концу текущего года сокращение мирового спроса на сырье составит восемь миллионов баррелей в сутки. Даже за следующий год, считают они, показатели потребления не выйдут на докризисный уровень.

Снижение спроса связано, в том числе, и с введенными из-за карантина ограничениями.

При этом уже начинаются формироваться излишки нефти. Многие производители уже арендовали танкеры, планируя там в будущем гранить ненужные баррели добытой нефти. Это сделал, к примеру, и второй по величине независимый трейдер нефти в мире Trafigura Group. Им забронировано 12 супертанкеров, которые смогут в общей сложности поднять 24 млн баррелей сырья.