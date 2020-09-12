Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

Россияне сами смогут подсчитать, на сколько увеличится их пенсия.

Российские пенсионеры могут самостоятельно подсчитать, каким окажется процент повышения именно их пенсии в будущем году. Правительство страны обещает с нового года большей части пенсионеров повышенные страховые выплаты.

Так, запланировано в 2021 году увеличить пенсии для целого ряда российских граждан пожилого возраста на 6,3%. Их получат военные пенсионеры, те, у кого имеется право на страховые выплаты, а также пенсионеры, имеющие право на доплаты до прожиточного минимума.

Рассчитать размер будущих денежных выплат просто: нынешняя пенсия, умноженная на коэффициент 1,063 = пенсия в 2021 году. Соответствующие службы обещают, что, начиная с 1 января 2021 года перерасчет будет производиться автоматически и заполнять какие-либо заявления и документы - не нужно.