Американские фермеры несут убытки из-за сотрудничества РФ и КНР

Сегодня, 09:36

Анна Лисова

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Американские фермеры несут убытки из-за сотрудничества РФ и КНР

Китайское издание Sohu рассказало о проблемах американских фермеров из-за поставок в Китай российского зерна, кукурузы и сои, пишет ПолитРоссия

На фоне ухудшения отношений между Китаем и США, американские фермеры постепенно теряют китайский рынок. И если ситуация будет развиваться в этом же направлении далее, то американским фермерам не избежать огромных проблем. За последнее время китайские компании отменили ряд крупных заказов из США. 

Официально, отказ от американской продукции объясняется ее несоответствием требованиям и стандартам качества Китая. Так,  сообщалось, что в американской кукурузе были найдены генетически модифицированные организмы (ГМО),  хотя  производитель заявлял о полностью органическом происхождении своего товара.

Китай может пойти на жесткие ограничения касательно американской продукции, если подобные ситуации будут повторяться. И уже сейчас американские фермеры несут огромные убытки, поскольку тонны зерна и кукурузы до сих пор не проданы. 

В Китае заявляют, что намерены улучшить мониторинг качества, что может и вовсе лишить производителей сельхозпродукции из США рынка Поднебесной. Место США постепенно занимает Россия. Она уже давно поставляет Китаю свою продукцию, и, как считают эксперты, поставки из РФ год от года будут расти, а российская сельскохозяйственная продукция вытеснять с китайского рынка американские товары.   

 

 

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