Эксперт рассказал, по каким признакам мошенники выбирают себе жертв

Жертвой мошенников может стать каждый, невзирая на пол, возраст и социальный статус. Даже юристы и полицейские попадаются на уловки аферистов. Но все же больше всего жертв злоумышленников среди людей пожилого возраста, подростков и молодых людей в возрасте до 30 лет.

Мошенники вычисляют жертв самыми разными способами. В современных реалиях, как рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев, используется, в основном, анализ страниц в социальных сетях, а также хищение баз данных. Возможен и личный контакт.

"Хуже всего, если в руки мошенников попадают паспортные данные гражданина. Тогда поле для незаконной деятельности становится практически безграничным", — пояснил эксперт.

Так, жертвами автоподставщиков становятся в большинстве своем люди, которые только получили права. Больное место пенсионеров - сообщения о том, что сын, внук или другой родственник попал в беду и нуждается в помощи. Кроме того, пожилые могут запросто пустить к себе в квартиру людей, назвавшихся сотрудниками государственных органов.

"Молодые мамы с детьми чаще всего становятся жертвами сетевых аферистов, заказывая различные товары. При этом у многих магазинов существуют фишинговые сайты, через которые мошенники получают реквизиты банковских карт доверчивых покупателей", — пояснил Прокофьев.

Поэтому важно это знать и не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.