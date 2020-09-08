Эксперт рассказал, по каким признакам мошенники выбирают себе жертв

Жертвой мошенников может стать каждый, невзирая на пол, возраст и социальный статус. Даже юристы и полицейские попадаются на уловки аферистов. Но все же больше всего жертв злоумышленников среди людей пожилого возраста, подростков и молодых людей в возрасте до 30 лет.
Мошенники вычисляют жертв самыми разными способами. В современных реалиях, как рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев, используется, в основном, анализ страниц в социальных сетях, а также хищение баз данных. Возможен и личный контакт.
Так, жертвами автоподставщиков становятся в большинстве своем люди, которые только получили права. Больное место пенсионеров - сообщения о том, что сын, внук или другой родственник попал в беду и нуждается в помощи. Кроме того, пожилые могут запросто пустить к себе в квартиру людей, назвавшихся сотрудниками государственных органов.
Поэтому важно это знать и не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.
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