Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

Работники, которые оказались на острие борьбы с коронавирусом, могут рассчитывать на стимулирующие выплаты. Постановление, которым они предусмотрены, российский Премьер Михаил Мишустин завизировал еще четвертого сентября.

Стимулирующие выплаты полагаются сотрудникам организаций, находящимся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, а также силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

Отмечается, что работники этих ведомств наравне с медиками рискуют своими жизнями и здоровьем, поскольку также ведут борьбу с коронавирусом.

«Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении на правительственные выплаты.

Другим распоряжением правительства на выплаты будет выделено свыше 5 миллиардов рублей из резервного фонда.

Касательно размера стимулирующих выплат, он будет зависеть от должности каждого специалиста и составит 20-100 процентов среднемесячного дохода, взятого за 9 месяцев прошлого года.

Самые высокие доплаты положены врачам и медработникам с высшим немедицинским образованием, которые оказывают помощь в стационарах - инфекционистах, анестезиологах-реаниматологах - им начислят по 100 процентов среднемесячного дохода.

Врачам первичного звена, скорой медпомощи доплатят по 80 процентов, пишет «Российская газета». Доплата среднему медперсоналу стационаров - порядка 50 процентов, а младшего - по 30.

Медсестры и фельдшеры, которые принимают участие в оказании скорой медицинской помощи, получат по 40 процентов от прошлогоднего среднемесячного дохода. Средний медперсонал скорой помощи, который принимает вызовы и передает их выездным бригадам - по 20 процентов.