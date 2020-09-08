Египет подготовит спецпрограмму к моменту запуска рейсов из России в Каир

Египет обещает специальные программы для российских туристов.

Сразу же после того как было объявлено, что управление гражданской авиации Египта разрешило выполнять рейсы между Москвой и Каиром, туркомпании, работающие на этом направлении, активизировались. Но хотя туристические фирмы начали разрабатывать различные предложения, проблемы в авиации не исчезли. EgyptAir и «Аэрофлот» даже не были готовы к тому, чтобы возобновить перелеты из России на египетские курорты.

Чтобы привлечь российских туристов, Египет обещает для них новый продукт. Главный акцент решено сделать на культурных путешествиях. В частности, будут проводиться однодневные путешествия между провинциями Красного моря и Каиром.

Каир ранее выбирали российские туристы реже, чем Шарм-эль-Шейх или Хургаду. И вряд ли многие решатся лететь на эти курорты через Каир, чтобы доплатить потом за поездку на любимый курорт более 200 долларов.

Поэтому туристическая отрасль Египта стремится к тому, чтобы сделать туристам интересными не только самые популярные курорты, а стимулировать их посещать и менее известные достопримечательности, поскольку это будет способствовать росту туристической отрасли по всей стране.