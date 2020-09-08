Коронавирус может вызвать мировой продовольственный кризис

Сегодня, 16:25

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Коронавирус может вызвать мировой продовольственный кризис

Мир может погрузиться в продовольственный кризис. Виной этому станет череда дождей и засух, последствия пандемии коронавируса, ослабление значимости доллара и появление вирусов, уничтожающих скот, пишет Лента.ру.

Несмотря на то, что в мире не наблюдается ситуация дефицита пищи, стоимость на них все же постепенно возрастает. По статистике ООН, стоимость на продукты стала повышаться ежемесячно с февраля 2020 года.

Китайское бюро статистики рассказало об информации в их стране. Так, цены на продукты питания в КНР за год поднялись более чем на 11%. Эти последствия связаны с африканской чумой свиней в Китае, когда погибла масса животных. Стоимость мяса свиньи возросла на 50%, стоимость яиц – на 11%, а овощей – на 6%.

Другой причиной мировых ценовых изменений стали проблемы с поставками в период пандемии. Множество фермеров понесли убытки, так как не смогли продать скоропортящиеся продукты. Плюс ко всему, из-за коронавируса в несколько раз урезалось количество рабочей силы, которая занималась сборами урожая.

Также в 2020 году подвела ситуация с долларом. Стоимость продуктов питания часто устанавливают в долларах, но из-за ослабления валюты цены начали расти.

Ранее сообщалось, что доллар в сентябре упал на 11% за годовой период. По мнению экспертов, американская валюта и дальше будет обваливаться, что приведет ее к рекордным показателям.

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