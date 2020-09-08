В Deutsche Bank предсказали наступление глобальной эпохи беспорядка

Стратеги из Deutsche Bank провели исследование, которое предрекло миру наступление эпохи беспорядка. Глобализация со временем отойдет на второй план. Об этом сообщает «РБК».

Исследование показало, что вскоре начнется новая эпоха, где экономика Китая возвысится над США. Будет продолжаться рост глобального долга. Поколение миллениалов (людей, родившихся в 80-90 годах 20 века) и более молодых привнесет большие изменения в мировые стандарты.

Эпоха беспорядка влечет за собой прирост инфляции во многих странах, технологическую катастрофу и неравенство экономического положения. Конкуренция станет более жесткой и агрессивной.

Специалисты утверждают, что такой «беспорядок» может продлиться около десяти лет, поэтому не стоит отказываться от инвестиций. Однако «новый век» окажет негативное влияние на глобальные оценки.

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