Угроза для финансовой системы США названа

Сегодня, 09:20

Ольга Громова

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Угроза для финансовой системы США названа

Наибольшую угрозу стабильности финансовой системы США аналитики усмотрели в глобальных изменениях климата. И она требует срочного принятия мер со стороны финансовых регуляторов. Активность в этом вопросе должна проявить и Федеральная резервная система, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

По мнению экспертов, последствия изменения климата уже начали сказываться на экономике Соединенных Штатов. Переход к нулевым выбросам скажется на многих сегментах экономики, спровоцировав состояние шока и нормального функционирования финансовых рынков.

Указывается, что траты на переход к так называемой «зеленой» экономике растут и в дальнейшем будут только увеличиваться.

Финансисты и аналитики считают, что США сейчас должны озаботиться проведением стресс-тестов банков на предмет проверки их устойчивости к изменениям климата. Также эксперты призывают американские компании быть честными и раскрывать всю информацию о вредных выбросах.

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