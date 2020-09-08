«Газпром» срывает поставки газа в Китай

Вчера, 22:25

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«Газпром» срывает поставки газа в Китай

«Газпром» снизил поставки газа в Китай, отставая от планов.

Голубое топливо по газопроводу «Сила Сибири» идет в Китай сниженными темпами. Так, за период по август включительно, прокачали лишь 2,3 млрд газа, хотя за весь этот год Россия должна была поставить Китаю 5 млрд кубов топлива. Подсчитано: чтобы не сорвать поставки, в оставшиеся 4 месяца нужно активизироваться, увеличив объем прокачки в 2,4 раза. 

«Сила Сибири» стала работать в декабре прошлого года, и проблемы с поставками газа начались почти сразу. Журналисты издания «Лента», проведя собственное расследование, утверждают: в технологии разработки Чаяндинского месторождения были допущены массовые нарушения. Инженеры, участвующие в проекте, говорят о невозможности выполнить китайский контракт из-за нехватки мощностей.

Позже выяснилось, что на помощь «Силе Сибири» придет новый газопровод «Силы Сибири-2». Он будет построен от Бованенковского месторождения на Ямале до Байкала, через Монголию и в Китай. Между двумя трубопроводами будет перемычка.

Эксперты видят дополнительную проблему для китайской стороны: резкое падение цены на газ. Контракт привязан к мировым ценам на нефть и газ с задержкой в 9 месяцев, объясняют они. А значит, вскорости газ подешевеет в два раза. К слову, в начале 2020 года российское голубое топливо стоило 183-184 доллара за тысячу кубометров.

Новость отредактировал: GlavRed - Сегодня, 22:25

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