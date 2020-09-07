Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Сегодня, 12:15

Анна Лисова

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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Эксперты Bloomberg отметили, что экономика России оказалась подготовленной к кризису лучше других стран.

Так, на момент начала коронавирусного кризиса в России была низкая инфляция, а также низкий уровень безработицы. К тому же банковский сектор в тот период был стабильным, а также имелись существенные финансовые резервы.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что если в мире не случится дополнительных потрясений, то прогнозы аналитиков по российской экономике в 2020 году будут улучшаться.

Заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова отмечает, что после введения в 2014 году санкций в отношении России, руководство страны предприняло ряд важных шагов, которые позволили сделать российскую экономику менее зависимой от внешних потоков капитала. В итоге, когда во многих странах мира серьезно пострадал в период коронавируса малый бизнес, а также сфера услуг, в России их доля относительно невелика, что сгладило последствия кризиса.

Bloomberg прогнозирует, что в текущем году ВВП России сократится на 4,8%. И это даже ниже того сокращения, которое опасались российские власти в первые недели пандемии коронавируса.

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