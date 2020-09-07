Сеть «Оптоклуб Ряды» закрывает гипермаркеты в Петербурге

Сеть «Оптоклуб Ряды» после пяти лет работы в Петербурге закрывает свои гипермаркеты.

Также закрываются гипермаркеты этой сети и в Ленинградской области, о чем сообщили основатели компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер, пишет РБК.

14 сентября последний день будут работать гипермаркеты на Мурманском шоссе, Пулковском шоссе и на Шафировском проспекте. Эти три торговые точки, объяснили их основатели, решено закрыть из-за неблагоприятных внешних условий.

Стоит отметить, что за пять лет работы в Петербурге постоянными членами клуба стали более 100 тысяч человек. Средний чек покупателя в сети вырос до 3,2 тыс. рублей.

Руководство компании обещает компенсировать стоимость клубных карт покупателей, срок которых еще не истек. Также руководство сообщило, что все сотрудники получат полагающиеся им выплаты. Торговая сеть рассчитается полностью и с кредиторами рассчитаются, обещают в компании.