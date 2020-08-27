The National Interest: США будет стыдно перед ЕС из-за России

Аналитики The National Interest попытались разобраться в том, как может повлиять на отношения США и ЕС ситуация со строительством «Северного потока – 2», - пишет ПолитРоссия .

Вашингтон, пишет NI, планирует и далее оказывать давление на проект «СП-2». А это значит, что США придется ввести ряд жестких мер по отношению к американским компаниям, которые осуществляют закупку российской нефти. Ведь ограничительные меры должны быть одинаковыми и для американских, и для европейских компаний участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

«Только тогда Конгресс сможет без стыда смотреть через Атлантику», — отмечают обозреватели NI.

Ранее в США заявили о планах ввести жесткие ограничения касательно ряда европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», который будет проходить между Россией и Германией. Это решение раскритиковали в ФРГ, а некоторые парламентарии из Берлина уже пригрозили ответными мерами.

Немцы указали, что США также покупают российскую нефть. Так, по итогам первого полугодия текущего года США было закуплено 9,3 миллиона тонн российской нефти. И это самый высокий показатель за последние 16 лет. США вошли в число крупнейших импортеров российской нефти.

В США вырос спрос на российскую нефть в связи с тем, что ряд установок Мексиканского залива в Техасе и Луизиане не получают сейчас из-за санкций нефть из Каракаса. Поэтому ее аналог пришлось закупать в России, так как эти установки не могут работать на легком и малосернистом сырье.