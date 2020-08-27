Эксперт рассказал, в какой валюте россиянам сейчас хранить свои сбережения

Сегодня, 10:22

Ольга Громова

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Эксперт рассказал, в какой валюте россиянам сейчас хранить свои сбережения
Хранение сбережений

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин поделился с россиянами нестандартным советом и порекомендовал хранить свои сбережения в швейцарском банке.

По его мнению, в ближайшие месяцы это будет самая стабильная валюта в мире, особенно с учетом пандемии коронавируса и геополитической напряженности, передают РИА Новости.

«Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, которые в еврозону не входят: шведская крона, швейцарский франк и датская крона. Они по росту с начала года к доллару США опередили даже евро»,- указал Бабин.

Он добавил, что если говорить о долгосрочной перспективе, то вкладываться лучше именно в швейцарскую валюту. Эксперт считает, что франк сумеет сохранить за собой лидирующие позиции, поскольку именно он считается одной из основных защитных валют.

Ранее многие эксперты заявили, что на курс рубля в некоторой мере повлияла история с Алексеем Навальным. Если бы не было информации об отравлении, национальная валюта на 3-5 рублей была бы крепче.

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