Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Вчера, 21:45

Александр Зуев

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Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Экономист Максим Кривелевич раскритиковал план индексации пенсий, предложенный Кабинетом министров РФ. Он назвал категорию лиц пенсионного возраста, которая не получит реального роста своих доходов. Другие эксперты уже высказались о том, что многим пенсионерам не стоит рассчитывать на реальный рост доходов, хотя правительство обещает ежегодно проводить индексацию. Однако индексация не  будет покрывать инфляцию. То есть размер пенсионных выплат повысится,  а реальные доходы не изменятся.

По словам Кривелевича, повышение пенсий ощутят военные пенсионеры, депутаты и силовики. Эти категории всегда получали высокие пенсии, так как государство повышает чиновникам зарплаты регулярно. 

Граждане, получающие пенсию из бюджета Пенсионного фонда,  не могут рассчитывать на рост доходов, заметил экономист. 

Отметим, что размеры пенсий в России зависят от места работы и сумм, уплаченных работодателями. Поэтому индексация обернется выгодой далеко не для каждого пенсионера, пишет Primpress.ru

Например, пенсионеры-госслужащие и другие бюджетники будут в разных условиях. Подводя итог, эксперт заявил, что ситуация с пенсиями для пенсионеров-бюджетников будет только ухудшаться.  

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