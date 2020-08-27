Турфирмы больше всех пострадали от коронавируса в Петербурге

Туристические фирмы понесли самые большие финансовые потери за последний летний месяц в Петербурге. Доход турфирм упал на 44%. Об этом сообщили аналитики IT-компании «Эвотор», которые сравнили выручку различных сфер бизнеса в Петербурге за август текущего и прошлого годов.

В прошлом месяце рестораны заработали на 13% меньше, чем в прошлом году. Рестораторам повезло, так как за время карантина горожане соскучились по кафе, что не позволило ресторанному бизнесу выйти в большой минус.

В августе доходы пекарен сократились на 25%, музеи потеряли 29%, а билетные кассы - 34% выручки. Гостиницы Петербурга заработали в августе на 16% меньше, чем в прошлом году.

Торгово-сервисные предприятия малого и среднего бизнеса недополучили 14% прошлогодней выручки. Выручка магазинов одежды и обуви упала на 14% и 22% соответственно. А каждая пятая торговая точка до сих пор не открылась после карантина.

Как отмечают представители бизнеса, апокалипсиса на рынке удалось избежать. По их прогнозам, если глобальных потрясений не произойдет, то потребительская отрасль восстановится за год.

Деньги, сэкономленные на шопинге и путешествиях, жители Петербурга потратили на гаджеты. Выручка магазинов электроники увеличилась на 31% по сравнению с прошлым годом, а бытовой техники — на 68%.

Цветочные салоны в августе заработали на 17%, чем в тот же период прошлого года. Зоомагазины выручили на 38% больше, табачные лавки — на 27%, а выручка магазинов для садоводов осталась на уровне прошлого года, пишет РБК .

Выручка автосервисов выросла по сравнению с прошлогодними показателями года на 4%, а магазинов автотоваров — на 23%. На мойке машин петербуржцы в этом году сэкономили — выручка автомоек сократилась на 15% по сравнению с прошлым годом.