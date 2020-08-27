Фондовый рынок США и акции Apple обрушились

Рынок акций в США столкнулся с крупнейшим с начала июня падением, сообщает РИА Новости.

Серьезным снижением основных американских фондовых индексов завершились торги в минувший четверг. Отмечается, что индекс Dow Jones упал на 2,78 процента, S&P 500 снизился на 3,51, а Nasdaq стал меньше на рекордные 4,96 процента.

В список компаний, ставших рекордсменами по уровню обвала, попала Apple. Котировки ее акций обрушились на 8 процентов. С учетом того, что ее капитализация оценивается в более чем два триллиона, можно предположить, что падение принесло потери в сумме 180 миллионов долларов.

Другие американские IT-компании также продемонстрировали снижение. Акции Microsoft показали падение на 6,19 процента, Google — на 5, Amazon — на 4,63, Facebook — на 3,76, а Tesla свыше чем на 9 процентов.