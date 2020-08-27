Reuters: доллар в 2021 году может упасть более чем на треть

Сегодня, 10:48

Анна Лисова

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Reuters: доллар в 2021 году может упасть более чем на треть
Падение курса доллара

В 2021 году доллар может подешеветь более чем на треть, считает главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал, пишет Reuters.

Так, в 2020 году доллар снизился в сравнении со своим пиковым значением за текущий год в корзине основных валют на 11%. В комиссии по торговле товарными фьючерсами США констатируют, что хедж-фондов против доллара на фьючерсных рынках достигли самого высокого уровня за десять лет. Это может указывать на стремление многих инвесторов избавиться от доллара.

По мнению аналитиков, падение экономики США потянет американскую валюту вниз. Низкие процентные ставки и опасения о том, что программы по смягчению негативных последствий пандемии коронавируса раздувают бюджетный дефицит также не способствуют укреплению доллара.

Сейчас доллар, считают в TD Securities переоценен примерно на 10% по отношению к другим основным валютам.

Главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер предполагает, что доллар попытаются все же удержать от обвала, поскольку он является на данный момент главной валютой в торговле и коммерции на мировом рынке.

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