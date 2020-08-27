Французам может не хватить зимней обуви из-за коронавируса

Сегодня, 16:03

Анна Лисова

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Французам может не хватить зимней обуви из-за коронавируса

Во Франции пандемия коронавируса может стать причиной того, что в магазинах возникнет дефицит теплой зимней обуви. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает РИА Новости

Уже сейчас возникли трудности у многих производителей обуви с поставками материалов, и как следствие магазины не получили зимней обуви в достаточных объемах. Особенно остро проблема может проявиться с поставками детской обуви. 

Как рассказал управляющий магазина Chupi Boots Филипп Шелли, сейчас в его магазине витрина заполнена лишь на 2/3, а зимнюю обувь магазин так и не получил. 

Наиболее остро проблема стоит с поставками подошвы, кожи и клея для обуви. Они поставляются в ограниченных объемах, и производители пытаются найти новых поставщиков, чтобы в полной мере получить материалы. 

Не хватить зимней обуви может и взрослым. Сейчас во Франции, отмечают производители, наблюдается отставание в поставках зимней мужской обуви в 20%. Что же касается женской зимней обуви, то объемы сейчас отстают от необходимого уровня на 30%.

Эксперты ожидают, что все же к концу сентября ситуация улучшится и на прилавки магазинов Франции зимняя обувь начнет поступать в необходимых количествах. 

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