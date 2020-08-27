Минздрав намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Производителям сигарет и другой табачной продукции запретят использовать в производстве ароматические добавки. Инициатива исходит от Министерства здравоохранения России, сообщила газета «Коммерсант».

Предполагается, что благодаря этому шагу число курильщиков в стране уже к 2035 году уменьшится с 29 процентов до 21 процента. Сокращение на восемь процентов, вероятно, произойдет за счет девушек и женщин - именно они в большинстве своем предпочитают сигареты со «вкусом».

«Новый план мероприятий в рамках антитабачной концепции содержит запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Под определение пищевые добавки в данном случае подпадают ароматизаторы, красители и вещества, способные усилить зависимость употребление табака и никотинсодержащей продукции. Запрет может коснуться 80 процентов изделий на рынке.

Кроме того, Минздрав собирается настаивать на увеличении размера надписей на пачках сигарет о вреде курения. Так, ведомство считает, что они должны занимать не 50 процентов общей площади упаковки, как сейчас, а все 75 процентов.

Ведомство также намерено добиваться снижения доли никотина в сигаретном дыме.